Polizei Warendorf

POL-WAF: Ostbevern. Zeugenhinweise nach Brand gesucht - Ergänzung zur Pressemitteilung vom 1.8.2023, 12.13 Uhr

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 1.8.2023 brannte an der Wagenbauerstraße in Ostbevern eine Bauruine. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Der Brandort wurde gemeinsam mit einem Sachverständigen untersucht, auch ein speziell ausgebildeter Polizeihund wurde eingesetzt. Aktuell wird in alle Richtungen ermittelt. Die Polizei sucht nun Zeugen, die vor oder nach der Tatzeit gegen 4.00 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Siedlung oder näheren Umgebung gesehen haben. Aber auch verdächtige Beobachtungen in den letzten Tagen oder Wochen rund um die Bauruine könnten von Bedeutung sein. Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell