POL-WAF: Ostbevern. Bauruine brannte nieder

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 1.8.2023 wurde gegen 4.05 Uhr ein Brand einer Bauruine in Ostbevern gemeldet. Kräfte der Feuerwehr löschten das Feuer an der Wagenbauerstraße bis zum Vormittag. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Ein Sachverständiger ist zur Klärung angefordert. Anwohner der angrenzenden Häuser wurden am frühen Morgen evakuiert, um Gefahren für sie auszuschließen. Sie kamen in der Nachbarschaft unter. Die Polizei warnte die Anwohner vor der Rauchentwicklung mittels Lautsprecherdurchsagen. Durch die Hitzeentwicklung wurden umliegende Gebäude und im Nahbereich stehende Fahrzeuge in Mitleidenschaft gezogen. Die Höhe der durch den Brand entstandene Gesamtschaden ist noch nicht bekannt. Personen, die im Umfeld des Brandorts verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte an die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0.

