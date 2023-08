Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf-Freckenhorst. Autofahrer lebensgefährlich verletzt

Warendorf (ots)

Lebensgefährlich verletzt wurde ein Autofahrer bei einem Verkehrsunfall, der sich am Montag, 31.7.2023, 23.50 Uhr auf der L 547 im Bereich Freckenhorst ereignet hat. Der 23-jährige Neubeckumer befuhr mit seinem Pkw die Landstraße von Hoetmar nach Freckenhorst. Er kam mit dem Auto nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr gegen einen Baum. Dabei erlitt der 23-Jährige lebensgefährliche Verletzungen. Der Fahrer wurde von Kräften der Feuerwehr aus dem völlig zerstörten Pkw gerettet. In dem Auto befanden sich noch drei weitere Insassen, die ebenfalls verletzt wurden. Ein 15-jähriger Ennigerloher sowie eine 17-jährige Herzebrockerin leicht und eine 15-jährige Sendenhorsterin schwer. Rettungskräfte brachten die Verletzten in Krankenhäuser. Das Auto wurde abgeschleppt. Für die Unfallaufnahme wurde ein Verkehrsunfallaufnahmeteam hinzugezogen. Die L 547 war für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme gesperrt.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell