POL-WAF: Ennigerloh. Unbekannte zogen Anhänger auf die Straße und gefährdeten Verkehrsteilnehmer

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 30.7.2023 stellte ein Autofahrer gegen 0.50 Uhr einen Anhänger auf dem Bürgermeister-Hirschmann-Ring in Ennigerloh fest. Unbekannte hatten den weißen Anhänger vom Seitenstreifen auf die Fahrbahn gezogen, so dass es zu einer Gefährdung von Verkehrsteilnehmern kam. Wer hat den oder die Tatverdächtigen dabei beobachtet? Wer kann Angaben zu der Tat machen? Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

