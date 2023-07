Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum-Neubeckum. Auto prallte gegen Hauswand

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 30.7.2023, 15.20 Uhr ereignete sich ein Unfall im Kreuzungsbereich Spiekerstraße/Harbergstraße/Breslauer Straße in Neubeckum. Ein 40-Jähriger befuhr mit seinem Pkw die Harbergstraße in Richtung Breslauer Straße. Als der Beckumer die Kreuzung querte, kam es zum Zusammenstoß mit dem von links kommenden Pkw einer Neubeckumerin. Das Auto der 36-Jährigen prallte noch gegen ein Verkehrszeichen sowie gegen die Hauswand eines Mehrfamilienhauses. Rettungskräfte brachten die 36-Jährige und ihr sechsjähriges Kind zur weiteren ärztlichen ambulanten Versorgung in ein Krankenhaus. Die beschädigten Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 19.150 Euro. Die Kreuzung war für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt.

