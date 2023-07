POL-WAF: Everswinkel. Gegen weißen VW Multivan gefahren und geflüchtet

Warendorf (ots) - Am Sonntag, 30.7.2023, nahmen Anwohner gegen 23.35 Uhr einen Knall und Rauch in der Nähe des Böcklinwegs in Ahlen wahr. Kurz darauf sei ein vorbei fahrender Fahrradfahrer beobachtet worden. Polizisten stellten auf dem Gehweg in Höhe Böcklinweg/B 58 Reste eines Böllers fest. Diese wurden entsorgt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Hinweise zu dem Verstoß gegen das Sprengstoffgesetz nimmt die ...

