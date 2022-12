Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Jockgrim; Einbruch in Büros der Verbandsgemeindeverwaltung

Jockgrim (ots)

Jockgrim; In der Nacht auf den 19.12.2022 verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu den Bürogebäuden der Verbandsgemeinde in der "Unteren Buchstraße". Der oder die Täter durchwühlten mehrere Schränke und entwendeten einen Möbeltresor. Ein weiterer, größerer Tresor wurde in Freie gezogen und sollte mit einem in der Nähe entwendeten Anhänger abtransportiert werden. Es ist anzunehmen, dass die Täter bei der Tat gestört wurden, da der Tresor auf dem Parkplatz liegend zurückgelassen wurde. Es entstand insgesamt ein Sachschaden von ca. 20.000EUR

