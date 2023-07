Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf-Freckenhorst. Gestohlene Sicherungen sorgten für Stromausfall

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 30.7.2023 kam es gegen 2.30 Uhr zu einem Stromausfall auf dem Freckenhorster Schützenfest. Es stellte sich heraus, dass Unbekannte mehrere Sicherungen aus einem gesicherten Verteilerkasten stahlen, der auf der Straße Stiftsbleiche stand und das Festgelände mit Strom versorgte. Durch diese Tat kam es offensichtlich zu weiteren Kurzschlüssen, so dass die Straßenbeleuchtung im gesamten Ortsteil ausfiel. Der Notdienst der Stadtwerke sorgte für die Wiederherstellung der Stromversorgung. Wer hat die Tat beobachtet? Wer kann Angaben zu einem Tatverdächtigen machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell