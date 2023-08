POL-WAF: Everswinkel. Zusammenstoß zwischen Pkw und Pedelec

Warendorf (ots) - Am Dienstag, 1.8.2023 wurde gegen 4.05 Uhr ein Brand einer Bauruine in Ostbevern gemeldet. Kräfte der Feuerwehr löschten das Feuer an der Wagenbauerstraße bis zum Vormittag. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Ein Sachverständiger ist zur Klärung angefordert. Anwohner der angrenzenden Häuser wurden am frühen Morgen evakuiert, um Gefahren für sie auszuschließen. Sie ...

