Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Freundin beleidigt und getreten

Einbeck (ots)

Einbeck (Kr.) 01.09.2023; 01:12 Uhr

In den frühen Morgenstunden des 01.09.2023, kam es in der Wohnung einer 38jährigen Frau, in der Südstadt, zwischen dieser und ihrem anwesenden Freund zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung. Im weiteren Verlauf eskalierten die Streitigkeiten und der 39jährige Freund, der zur Zeit keinen festen Wohnsitz hat, beleidigte seine Freundin und trat ihr mehrfach gegen den Oberschenkel. Die alarmierten Polizeibeamten leiteten noch vor Ort ein Ermittlungsverfahren gegen den Mann, wegen Körperverletzung und Beleidigung, ein und erteilten diesem einen Platzverweis. Eine ärztliche Behandlung der Frau war nicht erforderlich.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell