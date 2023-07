Polizei Bonn

POL-BN: Gaststätteneinbruch in Königswinter - Unbekannte entwendeten Kräuterschnaps und Energy-Drinks - Zeuge beobachtete mögliche Tatverdächtige

Bonn (ots)

Am 02.07.2023, in der Zeit zwischen 06:30 und 07:30 Uhr, kam es auf der Hauptstraße in Königswinter zu einem Einbruch in eine Gaststätte.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen waren die Unbekannten zunächst über eine Fluchttüre geklettert - über eine weitere Türe gelangten sie dann in die Räumlichkeiten. Hier entwendeten sie neben einer Flasche Kräuterschnaps auch 20 Dosen eines Energydrinks aus dem Thekenbereich und ein Telecash-Gerät. Ein Zeuge beobachtete gegen 07:30 Uhr zwei verdächtige Personen, die sich von der Gaststätte aus über die Fußgängerzone in Richtung Bonn entfernten - hierbei trugen sie auch "Gegenstände" in der Hand. Zu den Verdächtigen liegen derzeit folgende Beschreibungsmerkmale vor:

Beide

20-25 Jahre alt normale Statur dunkler Hautteint trugen dunkle Kleidung

Das zuständige KK 13 hat die weitergehenden Ermittlungen zu dem Fall übernommen. Mögliche Zeugen können sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Polizei in Verbindung setzen.

