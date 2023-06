Polizei Korbach

POL-KB: Bad Arolsen - Verkaufsstand abgebrannt, Polizei ermittelt

Korbach (ots)

Am Dienstag (20. Juni) kam es gegen 22.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes am Belgischen Platz in Bad Arolsen zu einem Brand eines Verkaufsstandes. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei Bad Arolsen erhielt gegen 22.40 Uhr die Mitteilung, dass eine Holzhütte, die ehemals als Erdbeerverkaufsstand genutzt wurde, in Brand geraten ist. Als die Streife am Einsatzort eintraf, war die Feuerwehr Bad Arolsen noch dabei, die brennende Hütte abzulöschen. Das vollständige Abbrennen der Holzhütte und eines Toilettenhäuschens konnten aber nicht mehr verhindert werden. Nach ersten Schätzungen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 700 Euro.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Da eine vorsätzliche Inbrandsetzung nicht ausgeschlossen werden, bittet die Polizeistation Bad Arolsen um Hinweise. Zur Tatzeit sollen noch mehrere Personen auf dem Belgischen Platz gewesen sein. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Tel. 05691-97990 zu melden.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell