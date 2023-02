Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Brand in Nartumer Tischlerei - Schlimmeres kann verhindert werden

Nartum (ots)

In der Nacht zum Dienstag wurde der Feuerwehr ein Brand in einer Tischlerei in Nartum gemeldet. Es wurde um 01:31 Uhr ein Einsatz mit dem Stichwort "Brand Gebäude" ausgelöst, welches die Feuerwehren aus Nartum, Winkeldorf, Mulmshorn, Stapel, den Einsatzleitwagen und die Drehleiter aus Zeven, sowie den Rettungsdienst und die Polizei auf den Plan rief.

Vor Ort brannte im Eingangsbereich der Tischlerei eine Mülltonne. Das Feuer hatte sich bereits durch die Tür, ins Innere der Tischlerei gefressen. Der ebenfalls vor der Tischlerei geparkte Transporter konnte mit leichten Beschädigungen durch Hitzestrahlung noch gerettet werden.

Die Einsatzkräfte gingen unter Atemschutz mit einem C-Strahlrohr in die Tischlerei und begannen mit den Löschmaßnahmen. Nach 35 Minuten war das Feuer unter Kontrolle. Anschließend wurden Nachlöscharbeiten durchgeführt und die Brandstelle mit einer Wärmebildkamera kontrolliert. Um 02:17 wurden die ersten Kräfte aus dem Einsatz entlassen. Nachdem keine Glutnester mehr ausfindig gemacht werden konnten, verließen nach über einer Stunde die letzten Fahrzeuge die Einsatzstelle.

Verletzt wurde bei diesem Brand niemand. Zur Brandursache und Schadenhöhe können seitens der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden.

Original-Content von: Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme), übermittelt durch news aktuell