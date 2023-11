Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Appenweier - Verkehrsunfall

Appenweier (ots)

Auf einer Nebenstrecke zur B28, von Appenweier in Richtung Sand, kam es am Dienstagnachmittag zu einer Kollision zwischen zwei Fahrzeugen. Unfallursächlich soll das Fahrverhalten eines 44-jährigen Peugeot-Lenkers sein. Dieser soll die Fahrbahn über den Mittelstreifen hinaus genutzt haben, was schlussendlich in einer Kollision zwischen ihm und einem 72-jährigen Fahrer eines Opels mündete. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall Niemand verletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ungefähr 5.000 Euro. /to

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell