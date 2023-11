POL-OG: Offenburg - Ermittlungen eingeleitet

Lauf (ots) - Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am Dienstagabend gegen 19.30 Uhr in Lauf. Eine 32 Jahre alte Hyundai Fahrerin wollte von der Schulstraße kommend nach links in die Hauptstraße in Richtung Ortsmitte abbiegen. Hierbei übersah sie den in Richtung Haft fahrenden Lenker eines roten Kleinwagens, so dass es zum Zusammenstoß kam. Durch den Aufprall wurde der Hyundai gegen einen dortigen Gartenzaun ...

mehr