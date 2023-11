Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lauf - Roter Kleinwagen gesucht

Lauf (ots)

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am Dienstagabend gegen 19.30 Uhr in Lauf. Eine 32 Jahre alte Hyundai Fahrerin wollte von der Schulstraße kommend nach links in die Hauptstraße in Richtung Ortsmitte abbiegen. Hierbei übersah sie den in Richtung Haft fahrenden Lenker eines roten Kleinwagens, so dass es zum Zusammenstoß kam. Durch den Aufprall wurde der Hyundai gegen einen dortigen Gartenzaun geschleudert. Der jüngere männliche Fahrer des Kleinwagens mit Lahrer Kennzeichen entfernte sich sofort von der Unfallstelle. Am Hyundai entstand ein Schaden von ungefähr 5.000 Euro. Die Höhe des Schadens am Zaun ist ebenso unklar wie die Höhe des Schadens am roten Kleinwagen, bei dem es sich um einen Honda Civic handeln könnte. Die 32-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Die Ermittler des Polizeirevier Achern erbitten Hinweise unter der Rufnummer 07841 7066-0. /ag

