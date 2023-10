Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Scheibe eingeschlagen - Handtasche geklaut

Haste (ots)

(He.) Am letzten Freitag haben in der Zeit von 14:30 Uhr bis 15:00 Uhr unbekannte Täter auf dem Parkplatz am Friedhof in Haste bei einem geparkten PKW eine Seitenscheibe eingeschlagen. Auf dem Sitz lag eine Handtasche die geklaut wurde. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter 05723/74920. Die Polizei weißt nochmals daraufhin, keine Wertgegenstände beim Verlassen des PKWs im Fahrzeug zurück zu lassen. Sichtbare Wertgegenstände laden Diebe ein!

