Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Uchte - 24-Jährige fährt gegen Baum

Nienburg (ots)

(KEM) In der Nacht zu Sonntag ist eine 24-jährige Uchterin auf der B441 zwischen Nendorf und Uchter mit ihrem Opel verunfallt und gegen einen Baum geprallt.

Die junge Frau fuhr die B441 von Stolzenau in Uchte, als sie nach links von der Fahrbahn abkam, mit dem PKW gegen einen Baum prallte und im Straßengraben zum Stehen kam. Das Auto setzte gegen 1.27 Uhr über eCall einen Notruf ab, woraufhin Polizei und Rettungsdienst unverzüglich den Unfallort aufsuchten. Ersteintreffende Polizeibeamte bargen die nur bedingt ansprechbare Frau gemeinsam mit einem couragierten Verkehrsteilnehmer, der zufällig an der Unfallstelle vorbeifuhr und anhielt, aus dem Auto und versorgten sie bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes. Durch den Rettungsdienst wurde sie schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Da die eingesetzten Polizeibeamten Atemalkoholgeruch bei der jungen Frau wahrnahmen, ordneten sie eine Blutentnahme an und beschlagnahmten ihren Führerschein. Das Ergebnis der Blutprobe steht noch aus.

Ihr PKW wurde an der Front stark beschädigt, war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der Schaden wurde auf über 15.000 Euro geschätzt.

Neben der Polizei waren auch zahlreiche Einsatzkräfte der Wehren Uchte und Warmsen am Einsatzort.

