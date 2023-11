Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Auto aufgebrochen, Zeugen gesucht

Gaggenau (ots)

Zu einem Diebstahl aus einem Auto kam es am Dienstag in der "Alois-Degler-Straße". Ein 60-jähriger Wagenbesitzer verließ sein Automobil gegen 10.00 Uhr, musste bei seiner Rückkehr um 11.45 jedoch ein eingeschlagenes Fenster an seinem Renault feststellen. Weiter fiel dem Besitzer auf, dass eine Mappe mit Zahlungsbelegen sowie eine Bankkarte aus seinem Auto entwendet worden sind. Der Tatverdächtige ist bislang unbekannt. Der Schaden an dem Wagen beläuft sich auf rund 1.500 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Gaggenau unter der Rufnummer 07225/98870 zu melden. /to

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell