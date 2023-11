Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Zusammenstoß

Kehl (ots)

Im Einmündungsvereich der Vogesenallee zur Lazarus-Mannheimer Straße kam es am Montagnachmittag gegen 16:30 Uhr zu einem Unfall. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen missachtete ein 61 Jahre alter Ford Fahrer, der von der Lazarus-Mannheimer Straße nach links in die Vogesenallee abbiegen wollte, den Vorrang eines 63-jährigen Mazda-Fahrers, so dass es zum Zusammenstoß kam. Beide Fahrer blieben unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von ungefähr 10.000 Euro. /ag

