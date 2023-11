Feuerwehr München

FW-M: Gartenhaus in Vollbrand (Schwabing)

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

München (ots)

Montag, 13. November 2023, 15.52 Uhr

Tivolistraße

Am Montagnachmittag ist ein Gartenhaus völlig niedergebrannt. Verletzt wurde niemand, das Häuschen wurde nicht genutzt.

Mehrere Anrufer meldeten sich unter der Notrufnummer 112 und berichteten von einem in Flammen stehenden Gartenhaus. Als die Einsatzkräfte an der Laube in einer Parkanlage einer Klinik ankamen, stand diese in Vollbrand und war nicht mehr zu retten.

Mit zwei Rohren löschten die Atemschutztrupps das Feuer. Anschließend öffneten sie das Kupferdach des Gartenhauses, um letzte Glutnester aufzuspüren.

Am Gebäude entstand Totalschaden. Da der hölzerne Pavillon sehr kunstvoll gestaltet war, kann von einem Schaden von mindestens 15.000 Euro ausgegangen werden.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr

(hör)

Original-Content von: Feuerwehr München, übermittelt durch news aktuell