Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Betrug über Internetplattform

Böhl-Iggelheim (ots)

Am 03.12.2022 wurde eine Anzeige durch die Geschädigten erstattet, die über eine Internetplattform einen angeblichen Geheimagenten der Bundeswehr kennengelernt hatte. Dieser wäre in Afrika stationiert und seine Identität sowohl seine Konten seien gelöscht worden, weshalb er unter Geldnot leide. Aufgrund dessen zahlte die Geschädigte über 3000 Euro an den Täter.

Die Polizei warnt vor solchen Betrugsmaschen und rät:

- Seien Sie misstrauisch gegenüber Personen am Telefon, die unter Vorspiel der großen Liebe sensible Informationen von Ihnen erfragen, auch wenn es sich angeblich um Amtspersonen wie Polizisten, Staatsanwälte, Richter oder Soldaten handelt.

- Geben Sie keine Auskünfte zu Bargeldbeständen oder Schmuck, die Sie besitzen und seien Sie misstrauisch, wenn Ihnen persönlich nicht bekannte Menschen Sie um Überweisung von Geldbeträgen bitten,

- Kontaktieren Sie diese Personen telefonisch oder persönlich, bevor Sie Überweisungen an sie tätigen, um deren Angaben auf Wahrheit zu überprüfen oder halten Sie Rücksprache mit Ihrer Polizeidienststelle, wenn Sie sich unsicher sind.

