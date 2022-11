Freiwillige Feuerwehr Hennef

FW Hennef: Neue Schutzhelme für die Jugendfeuerwehr

Bild-Infos

Download

6 weitere Medieninhalte

Hennef (ots)

Neue Schutzhelme für die Jugendfeuerwehr Hennef

Rund 150 neue Schutzhelme hat die Stadt Hennef für alle Mitglieder der Jugendfeuerwehr beschafft. Die Schutzausrüstung wurde durch den Wehrleiter Markus Henkel persönlich an die Jugendfeuerwehrleute übergeben.

Damit sind die jungen Nachwuchskräfte der Freiwilligen Feuerwehr für den Übungsdienst und für sportliche Freizeitaktivitäten bestens geschützt. Die Anschaffung war zwingend notwendig, da die zulässige Tragezeit der bisherigen Kunststoffhelme bald abgelaufen wäre.

Die Helme sehen nicht nur super aus, sondern sind ein Novum für die Jugendlichen, die jetzt nur noch einen Schutzhelm für alle Aktionen benötigen. Die Arbeitsgruppe "Helm" der Jugendfeuerwehr NRW und der Hersteller haben gemeinsam die Bedürfnisse an einen zeitgemäßen Kopfschutz für die Jugendlichen angepasst. Neben einem sehr hohen Schutz standen Design und Komfort bei diesem Projekt im Fokus. Der Jugendfeuerwehrhelm "Neo Protect 5 in 1" ist nicht nur für den Übungsdienst geeignet, sondern erfüllt auch die Normen für: Bergsteigerhelme, Helme für Fahrrad und Nutzer von Skateboards und Rollschuhen, Helme für Ski- und Snowboardfahrer sowie Helme für Kanu- und Wildwasser-Sport. Damit haben die jungen Feuerwehrleute gleich fünf Schutzfunktionen in einem Helm.

Durch die intelligente und stabile Bauweise ist der neue Schutzhelm so robust wie ein "Hard-Shell-Helm", aber so leicht wie ein "In-Mold-Helm" aus dem dünneren Polycarbonat. Die regelbare Lüftung für einen effizienten Wärmeabtransport in der wärmeren Jahreszeit und ein Winterfutter für die kalte Jahreszeit sorgen für hohen Tragekomfort. Der Helmverschluss ermöglicht einfaches und einhändiges Öffnen des Helmverschlusses, auch mit Handschuhen. Die leicht zu bedienende Höhen- und Weiteneinstellung sorgt für einen anatomisch perfekten Sitz.

Hintergrund: Jugendfeuerwehr

Die fünf Hennefer Jugendfeuerwehrgruppen sind ein wichtiger Bestandteil der Nachwuchsarbeit der Freiwilligen Feuerwehr Hennef. Ihre Aufgaben teilen sich auf in allgemeine Jugendarbeit und Feuerwehrtechnik. Dabei werden die Jugendlichen im feuerwehrtechnischen Teil nach dem Musterausbildungsplan der Landesjugendfeuerwehr Nordrhein-Westfalen ausgebildet. Neben dem Erlernen der Grundtätigkeiten und praktischen Übungen stehen auch Geräte- und Fahrzeugkunde sowie Erste Hilfe auf dem Plan.

Neben Sport und Spiel - wie Fahrradtouren, Schwimmbadbesuchen, Bootsfahrten, jugendgerechte Klettertouren und Ballspiele - stehen Grillabende, Freizeitfahrten und Besichtigungen auf der Agenda. Die Freiwillige Feuerwehr Hennef unterhält fünf Jugendfeuerwehrgruppen mit rund 140 Mitgliedern.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Hennef, übermittelt durch news aktuell