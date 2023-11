Feuerwehr München

FW-M: Lkw-Brand sorgt für Verkehrsbehinderung (Moosach)

Bild-Infos

Download

München (ots)

Montag, 13. November 2023, 15.38 Uhr

Georg-Brauchle-Ring

Die Feuerwehr München ist am Montagnachmittag zum Brand eines Lkw gerufen worden. Durch die Löschmaßnahmen kam es zu Verkehrsbehinderungen.

Der Fahrer des Lastwagens bemerkte während der Fahrt die Rauchentwicklung auf seiner aufgeladenen Schuttmulde und alarmierte die Feuerwehr. Bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte hatte er die Mulde vom Fahrzeug abgeladen und seinen Lkw nach vorne gefahren, um diesen vor dem Brand zu schützen.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten für die Löscharbeiten die Fahrspur in Richtung Dachauerstrasse komplett sperren. Sie setzen zur Brandbekämpfung zwei C-Rohre über eine Steckleiter und die Drehleiter ein. Nachdem das Feuer so weit gelöscht wurde, konnte die Abfallmulde mit Schrott beladen in den nahe gelegenen Betriebshof der Abfallwirtschaftsbetriebe gebracht werden. Dort musste der Schrottmüll entladen und auseinandergezogen werden, um alle Glutnester abzulöschen. Hierfür forderte der Einsatzleiter einen Lkw der Feuerwehr mit einem Kran mit Greifer nach. Im Anschluss konnte der Brand komplett gelöscht werden.

Zur Klärung der Brandursache wurden durch die Polizei bereits im Betriebshof die Ermittlungen aufgenommen. Ein Sachschaden kann von der Feuerwehr nicht beziffert werden. Während der Löscharbeiten am Georg-Brauchle-Ring kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen rund um den gesamten Bereich.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr

(kiß)

Original-Content von: Feuerwehr München, übermittelt durch news aktuell