POL-HB: Nr.: 0303--Einbruch in Habenhausen

Ort: Bremen-Obervieland, OT Habenhausen, Baumhauser Weg Zeit: 12.05.23 bis 14.05.23

Bislang unbekannte Einbrecher stiegen am Wochenende in ein Einfamilienhaus in Habenhausen ein. Die Täter konnten unerkannt flüchten. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Die Eindringlinge gelangten über den vorderen Garten auf das Grundstück am Baumhauser Weg und verschafften sich dort über Kellerfenster Zutritt in das Wohnhaus. Anschließend durchsuchten sie sämtliche Räume und durchwühlten dort Schränke sowie Schubladen. Hieraus entnahmen die Einbrecher Bargeld, Fahrzeugschlüssel und mehrere Luxus-Uhren. Anschließend flüchteten sie unerkannt.

Die Ermittler suchen Zeugen und fragen: "Wer hat am vergangenen Wochenende am Tatort und rund um den Baumhauser Weg verdächtige Beobachtungen gemacht? Wem ist eventuell ein verdächtiges Fahrzeug aufgefallen?" Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421 362-3888 jederzeit entgegen.

