Polizei Braunschweig

POL-BS: Räuberischer Diebstahl - Zeuge gesucht

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Elbestraße, 03.06.2023, 13:20 Uhr

Diebstahl in der Weststadt mündet in Festnahme

Am Samstag wurde in den Mittagsstunden ein Mann von der Mitarbeiterin eines Supermarktes dabei beobachtet, wie er den Kassenbereich passierte, ohne für eine Wodkaflasche bezahlt zu haben. Der von ihr informierte Filialleiter sprach den Mann anschließend darauf an. Er wurde von dem Dieb angegangen, indem dieser mit einem Einkaufswagen nach ihm stieß. Als der 41-jährige Filialleiter den Mann festhalten wollte, schlug dieser um sich, um fliehen zu können. Erst als ein weiterer Mitarbeiter des Marktes und ein unbeteiligter Dritter hinzueilten, konnte der Fluchtversuch des Diebes unterbunden werden, bis die Polizei eintraf. Bei einer anschließenden Durchsuchung des Mannes wurde ein griffbereites Messer gefunden. Er führte kein Personaldokument mit sich und machte zunächst falsche Angaben zu seinen Personalien. Er wurde der Dienststelle zugeführt, wobei seine Identität festgestellt werden konnte. Es handelt sich um einen 36-jährigen polnischen Staatsbürger. Ein Atemalkoholtest bei dem Mann ergab einen Wert von rund 2,5 Promille. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde durch eine Richterin am Amtsgericht eine Blutentnahme angeordnet und die Festnahme des Täters verfügt. Am Folgetag wurde er einem Haftrichter vorgeführt und der Mann kam in Untersuchungshaft. Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein.

Weiter sucht die Polizei nach dem Mann, der dabei unterstützte, die Flucht des Diebes zu verhindern. Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Süd unter 0531-476 3515.

