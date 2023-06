Polizei Braunschweig

POL-BS: Ladendieb beleidigt Angestellte

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Innenstadt, 02.06.23, 16:00 Uhr

Angestellte nach Diebstahl von Täter beleidigt, bedroht und verletzt

Am Freitagnachmittag kam es in einem Supermarkt in der Innenstadt zu einem Ladendiebstahl von Alkohol. Ein 38-jähriger Braunschweiger wurde zunächst dabei beobachtet, wie er Bier und eine Spirituose in seinem Rucksack und seiner Bekleidung verstaute und anschließend den Laden verließ, ohne eine Bezahlung zu entrichten. Er wurde angesprochen und den Büroräumlichkeiten zugeführt. Dort verhielt sich der Mann gegenüber den Angestellten aggressiv. Er beleidigte sie mehrfach, verletzte einen Angestellten durch einen Faustschlag. Weiter baute er sich bedrohlich mit einem Stuhl in der Hand vor den Angestellten auf.

Beim Eintreffen der Polizei mussten dem Mann Handfesseln angelegt werden. Er wurde der Dienststelle zugeführt. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 2,8 Promille. Er wurde in Gewahrsam genommen und mehrere Strafverfahren wurden eingeleitet.

