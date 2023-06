POL-BS: Tageswohnungseinbruch im Mehrfamilienhaus

Braunschweig (ots) - Braunschweig, Innenstadt, 02.06.23, 16:00 Uhr Angestellte nach Diebstahl von Täter beleidigt, bedroht und verletzt Am Freitagnachmittag kam es in einem Supermarkt in der Innenstadt zu einem Ladendiebstahl von Alkohol. Ein 38-jähriger Braunschweiger wurde zunächst dabei beobachtet, wie er Bier und eine Spirituose in seinem Rucksack und seiner Bekleidung verstaute und anschließend den Laden ...

