Feuerwehr Flotwedel

FW Flotwedel: Lagerfeuer sorgt für nächtlichen Einsatz der Feuerwehren in Schwachhausen

Bild-Infos

Download

Schwachhausen (ots)

Nachdem ein Anwohner in der Nacht zum 08. April 2023 einen Feuerschein auf dem Osterfeuergelände in Schwachhausen vernommen hatte, den Notruf wählte und angab, dass das örtliche Osterfeuer in Vollbrand stehe, wurden um 01:07 Uhr die Ortsfeuerwehren Offensen, Wienhausen und Langlingen an die K49 zwischen Nordburg und Schwachhausen alarmiert.

Noch auf der Anfahrt stellte sich heraus, dass es sich bei dem gemeldeten Feuerschein lediglich um ein Lagerfeuer der örtlichen Brandwache handelte, welche traditionell bereits einen Tag vor dem Entzünden des Osterfeuers Wache an der Veranstaltungsörtlichkeit schiebt.

Infolgedessen konnten alle Einsatzkräfte die Anfahrt abbrechen und zu ihren Standorten zurückkehren.

Entzündet wird das Osterfeuer auf Wilkens Berg, wie geplant, am Ostersamstag um 19:00 Uhr.

Original-Content von: Feuerwehr Flotwedel, übermittelt durch news aktuell