POL-OG: Gernsbach - Auseinandersetzung

Neuried (ots) - Beamten des Polizeireviers Offenburg gelang es am Dienstagabend einen flüchtenden Motorradfahrer in Neuried zu stellen. Es sollte eine normale Verkehrskontrolle werden, als sich ein Motorradfahrer der Marke Honda dazu entschied, sich der Maßnahme der Polizisten entziehen zu wollen. Die anschließende Verfolgungsfahrt erstreckte sich über mehrere Seitenstraßen in Neuried. Der 18-jährige Zweiradfahrer ...

mehr