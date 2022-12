Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: 2. Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 23.12.2022

Ravensburg (ots)

Neue Erkenntnisse zu Angriff mit Messer

Der 37-Jährige, der am Mittwochabend in einer städtischen Unterkunft im Stadtgebiet von Ravensburg seinen 23-Jährigen Nachbarn mit einem Messer verletzt hat (wir berichteten), wurde zwischenzeitlich auf freien Fuß gesetzt. Nach dem Stand der bislang durchgeführten Ermittlungen kann nicht ausgeschlossen werden, dass der 37-Jährige von dem 23-Jährigen zunächst mit einem Messer angegriffen wurde, er in Notwehr gehandelt hat und damit die Messerstiche gegen seinen jüngeren und körperlich überlegenen Kontrahenten gerechtfertigt waren. Sowohl gegen den 37-Jährigen als auch gegen den 23-Jährigen wird aufgrund der gegenseitigen Angriffe ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung geführt. Die Ermittlungen hierzu dauern nach wie vor an.

Hier unsere Pressemitteilung vom 22.12.2022:

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 22.12.2022

Ravensburg

Mann mit Messer verletzt

Das Kriminalkommissariat Ravensburg ermittelt gegen einen 37-jährigen Mann, der im Verdacht steht, am Mittwoch gegen 22 Uhr einen 23-Jährigen mit einem Messer schwer verletzt zu haben. Ersten Erkenntnissen der Ermittler zufolge war es in einer Wohnung im Stadtgebiet von Ravensburg zum Streit und einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den Männern gekommen, in deren Verlauf ein Messer zum Einsatz kam. Eine Nachbarin alarmierte die Rettungskräfte. Eine Polizeistreife konnten den 37-Jährigen vorläufig festnehmen und das mutmaßlich benutzte Messer sicherstellen. Der 23-Jährige wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht, Lebensgefahr besteht derzeit nicht.

