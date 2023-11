Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kuppenheim - Gestohlenes Zweirad wiedererlangt, Zeugenaufruf

Kuppenheim (ots)

Ein gestohlenes Mountainbike in Kuppenheim konnte dank eines angebrachten Ortungsgerätes wiedererlangt werden. Am Dienstagvormittag ereignete sich die Tat am Bahnhof in Kuppenheim, als das Fahrrad eines 59-jährigen Mannes trotz mehreren angebrachten Schlössern gestohlen wurde. Der Eigentümer des Zweirads konnte die Spur seines Gefährtes jedoch bis in die Kapellenstraße nach Rastatt verfolgen, wo er es auch gegen Mitternacht fand. Befragungen der Polizei verliefen bisher negativ, der Täter bleibt bislang unbekannt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Rastatt unter der Rufnummer 07222/761120 zu melden. /to

