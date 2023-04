Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8 Gemarkung Sindelfingen: Überschlag und Folgeunfall auf der Autobahn

Ludwigsburg (ots)

Am frühen Sonntagmorgen gegen 05:30 Uhr kam es auf der Autobahn A8 auf Höhe des Parkplatzes Sommerhofen zu einem Verkehrsunfall. Hierbei befuhr ein 18-jähriger Lenker eines Pkw VW Polo die Strecke in Fahrtrichtung Karlsruhe, als er aufgrund Übermüdung zunächst nach rechts von der Fahrbahn abkam, nach einer dortigen Kollision mit der Betonleitwand gegenlenkte und dann letztendlich nach links gegen die Mittel-Betonleitwand prallte. Im weiteren Verlauf überschlug sich das Fahrzeug und kam auf der Fahrbahn auf dem Dach zum Liegend. Der Fahrer konnte sich mithilfe von Ersthelfern gerade noch rechtzeitig aus dem Pkw befreien, als es schließlich zu einer Folgekollision durch den nachfolgenden Pkw Renault Scenic eines 37-jährigen Fahrers kam. Durch die Wucht des Aufpralles wurde der Polo etwa 60 Meter weitergeschoben und kam wieder auf seinen Rädern zum Stehen. Der Fahrer des VW sowie der Fahrer des Renault und dessen 24-jährige Beifahrerin wurden jeweils mit leichten bis mittelschweren Verletzungen vom Rettungsdienst in Krankenhäuser eingeliefert. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von circa 30.000 Euro. Am Unfallort waren insgesamt drei Streifenfahrzeuge der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg, drei Rettungswagen und die Feuerwehr Sindelfingen im Einsatz. Beide Pkw mussten abgeschleppt werden. Da vor Ort ein großes Trümmerfeld entstanden ist, wurde die Autobahnmeisterei mit der weiteren Fahrbahnreinigung beauftragt. Die Richtungsfahrbahn war für die ersten Maßnahmen in Fahrtrichtung Karlsruhe für etwa 45 Minuten voll gesperrt.

