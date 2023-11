Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Verletzt nach Unachtsamkeit

Offenburg (ots)

Ein verletzter Rollerfahrer und ein Sachschaden von mehr als 10.000 Euro sind die Bilanz einer Unachtsamkeit am Mittwochmorgen. Eine 36-jährige Kia-Lenkerin fuhr gegen 8:15 Uhr aus einem Grundstück in die Weingartenstraße und kollidierte hierbei mit einem, in Richtung Stadtmitte fahrenden, 61-jährigen Rollerfahrer. Der bevorrechtige Zweiradlenker stürzte und wurde schwerverletzt in das Offenburger Klinikum verbracht.

/sa

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell