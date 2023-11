Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Unfallflucht, Zeugenaufruf

Lahr (ots)

Beamte des Polizeireviers Lahr ermitteln aufgrund einer Unfallflucht an der Kreuzung B415/Tiergartenstraße zur alten Bahnhofsstraße. Der Unfall ereignete sich am Mittwoch gegen 20 Uhr auf der B415, als ein bislang unbekannter Fahrer eines schwarzen Wagens, einer 54-jährigen KIA-Fahrerin von hinten auffuhr. Nach dem Aufprall entfernte sich der mutmaßliche Verursacher ohne Angabe seiner Personalien sowie Erreichbarkeit und Versicherungsdaten in Richtung der A5. Die 54-Jährige erlitt durch den Unfall leichte Verletzungen und wurde durch Rettungskräfte in das Ortenau-Klinikum eingeliefert. Außerdem entstand ein Unfallschaden von rund 3.000 Euro. Bisherige Ermittlungen ergaben, dass es sich bei dem mutmaßlichen Verursacherfahrzeug um einen schwarzen BMW 3er Touring oder Limousine handeln könnte. Außerdem müsste der BMW Schäden an der rechten Frontstoßstange und dem Scheinwerfer aufweisen. Zeugen, die den Unfall beobachten oder etwas über den mutmaßlichen Verursacher sagen können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Lahr unter der Rufnummer 07821 2770 in Verbindung zu setzen. /to

