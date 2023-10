Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Hund verprügelt

Erfurt (ots)

In den frühen Abendstunden des 02.10.2023 wurde die Polizei Erfurt- Süd über Notruf darüber verständigt, dass soeben im Stadtteil Herrenberg ein Hund verprügelt wurde. Nach Zeugenhinweis konnte die betreffende Wohnung lokalisiert und betreten werden. Darin befanden sich die 27jährige Wohnungsinhaberin, deren 41jähriger Partner und sein Mischlingshund. Dieser wurde zuvor durch den umfassend polizeibekannten Herrn geschlagen und getreten, wirkte verängstigt und verletzt. Das Tier wurde daher in Obhut genommen und im Anschluss an die Feuerwehr übergeben. Der stark alkoholisierte Täter war hierüber sehr aufgebracht und musste nach polizeilicher Zwangsanwendung aufgrund seines psychischen Zustandes letztlich in einem Erfurter Krankenhaus untergebracht werden. (MF)

