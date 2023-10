LPI-EF: Einbruch durch Fenster

Sömmerda (ots) - Zu einem Unfall in einem Kreisverkehr kam es Freitagfrüh in Sömmerda. Ein 55-jähriger Autofahrer war mit seinem Fahrzeug in einen Kreisverkehr gefahren. Dort traf er dann auf einen 57-jährigen Motorradfahrer, dem er kurzerhand die Vorfahrt nahm. Für ein kurzes Stück fuhren beide nebeneinander, als es schließlich zum Unfall kam. Die Fahrzeuge fuhren so dicht beieinander, dass der Motorradfahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und stürzte. ...

