Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Hoher Sachschaden durch Brand

Erfurt (ots)

Eine Kaffeemaschine war Freitagabend der Auslöser für einen größeren Einsatz von Polizei und Feuerwehr im Norden Erfurts. Aufgrund eines technischen Defekts hatte eine Kaffeemaschine Feuer gefangen, das Feuer breitete sich schnell in der gesamten Küche der Wohnung aus. Durch die Feuerwehr konnte das Feuer gelöscht werden. Glücklicherweise befanden sich zur Zeit des Brandes keine Personen in der Wohnung. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro. Die Wohnung ist nach dem Brand nicht mehr bewohnbar. (SE)

