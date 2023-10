Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Rauchverlangen sorgt für Streit

Erfurt (ots)

Dass Rauchen in vielerlei Hinsicht ungesund ist, musste Sonntagnacht ein 28-Jähriger erfahren. Im Norden Erfurts war er in eine Straßenbahn eingestiegen. Er beabsichtigte sich während der Fahrt eine Zigarette anzuzünden. Den anderen Fahrgästen missfiel dies und sie sprachen den Raucher auf sein Verhalten an. Daraufhin entbrannte ein Streit zwischen dem 28-jährigen Mann und den anderen Fahrgästen. Der verbale Streit wurde zu einer Schlägerei, welche sich auch nach dem Verlassen der Tram fortsetzte. Der Raucher erlitt leichte Verletzungen und musste in ein Krankenhaus gebracht werden, die anderen Beteiligten blieben unverletzt. (SE)

