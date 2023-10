Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Doppelter Ärger in Weißensee

Sömmerda (ots)

Gewissermaßen selbst stellte sich ein 33-jähriger slowakischer Mann, als er am Abend des Samstag gegen 20:30 Uhr in der Dr.-Karl-Heinz-Muhr-Straße in Weißensee gegen einen Laternenmasten fuhr. Im Verlauf der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Mann über keine gültige Fahrerlaubnis verfügte. So erwartet ihn, über den Schaden des Unfalls hinaus, eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. (hü)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell