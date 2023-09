Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugen nach Diebstahl gesucht

Erfurt (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es zu einem Diebstahl in der Erfurter Ortslage Schmira. Hierbei wurden von einem Grundstück im Bereich Bei den Wiesen, welches sich aktuell noch in der Bauphase befindet, Solarpanele inklusive Zubehör im Gesamtwert von ca. 20.000,- EUR entwendet. Aus diesem Grund sucht die Polizei Zeugen, die Hinweise zum Täter bzw. Tätern machen können. In diesem Fall wenden sie sich an den Inspektionsdienst Süd (0361/7443-0) unter Angabe der Vorgangsnummer 0255882. (LW)

