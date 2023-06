Kreisfeuerwehrverband Segeberg

FW-SE: Flächenbrand auf der Autobahn bei Kaltenkirchen

Kaltenkirchen / BAB7 (ots)

Am Mittwoch, den 14. Juni 2023, meldeten zahlreiche Anrufer der Kooperativen Regionalleitstelle West einen Brand der Böschung der Bundesautobahn 7, in Höhe des Rastplatzes Moorkaten Ost. Daraufhin wurde die Freiwillige Feuerwehr Kaltenkirchen um 16:19 Uhr mit dem Stichwort "Feuer, Standard" alarmiert.

Durch weiterhin eingehende Notrufe, welche von einer rasanten Brandausbreitung berichteten, wurde das Stichwort noch während der Anfahrt der ersten Einsatzkräfte erst auf "Feuer, größer Standard" und dann auf "Feuer, 2 Löschzüge" erhöht. Dadurch wurden auch die Freiwilligen Feuerwehren aus Kisdorf und Oersdorf nachalarmiert.

Durch den Einsatzleiter Danyel Leuschner konnte vor Ort die gemeldete Lage bestätigt werden, insgesamt fünf Hektar Böschung gerieten in Brand. Um ausreichend Löschwasser und Einsatzkräfte an der Einsatzstelle zur Verfügung zu haben, wurde das Stichwort letztlich auf "Feuer, 4 Löschzüge" erhöht und damit auch die Freiwilligen Feuerwehren aus Alveslohe, Henstedt-Ulzburg und Quickborn alarmiert. Zur besseren Übersicht an der Einsatzstelle wurde weiterhin die Drohne der Technischen Einsatzleitung des Kreisfeuerwehrverband Segeberg angefordert, um weitere Brandherde aus der Luft zu identifizieren.

Der Löschangriff über mehrere handgeführte Strahlrohre, sowie mobile Werfer, zeigte schnell Wirkung, so dass um 17:52 Uhr "Feuer aus" gemeldet werden konnte. Die umfangreichen Nachlöscharbeiten zogen sich über einen längeren Zeitraum hin, da immer wieder kleinere Brandnester aufloderten. Zur Unterstützung wurden hier die Freiwilligen Feuerwehren Garstedt und Glashütte nachgefordert.

Um 20:16 Uhr waren die Maßnahmen schließlich abgeschlossen, sodass auch die letzten Einsatzkräfte in ihre Wachen einrücken konnten.

Die Feuerwehren waren mit knapp 200 Einsatzkräften im Einsatz. Die Polizei hat noch vor Ort die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Verletzt wurde niemand.

Seitens der Feuerwehr können keine Angaben zur Brandursache, Schadenshöhe, Personalien oder Verletzungen der Betroffenen gemacht werden.

Eingesetzte Kräfte:

Freiwillige Feuerwehr Kaltenkirchen Freiwillige Feuerwehr Kisdorf Freiwillige Feuerwehr Oersdorf Freiwillige Feuerwehr Alveslohe Freiwillige Feuerwehr Quickborn Freiwillige Feuerwehr Norderstedt Ortswehr Garstedt Freiwillige Feuerwehr Norderstedt Ortswehr Glashütte Technische Einsatzleitung: Taktische Einheit Drohne Rettungsdienst Kooperation in Schleswig-Holstein: Rettungswagen Polizei Segeberg und Pinneberg

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Segeberg, übermittelt durch news aktuell