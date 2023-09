Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Täter auf frischer Tat überrascht

Erfurt (ots)

Ein Einbrecher suchte das Weite, nachdem er auf frischer Tat erwischt worden war. Der unbekannte Mann hatte am Donnerstagabend ein Einfamilienhaus im Erfurter Süden aufgesucht. Durch eine geöffnete Tür gelangte er in das Wohnhaus. Dort stahl er persönliche Dokumente. Als er schließlich in das Wohnzimmer lief, wurde er von den beiden Bewohnern des Hauses überrascht und flüchtete. Seine Beute ließ er im Umfeld zurück. Eine durch die Polizei eingeleitete Suchaktion nach dem Täter verlief ergebnislos. (SE)

