Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Diebstahl aus Keller

Erfurt (ots)

Erfolgreich war ein Einbrecher im Erfurter Norden, als er in einen Keller eingebrochen ist. Der Unbekannte war zunächst in das Mehrfamilienhaus gelangt. Im Keller angekommen, öffnete er gewaltsam die Tür zu einer Kellerbox. Dort konnte er große Beute machen und stahl Werkzeug im Wert von fast 5.400 Euro. Bekannt wurde der Einbruch am Samstagmorgen durch den 40-jährigen Eigentümer. Der Dieb konnte mit seiner Beute unerkannt flüchten. (SE)

