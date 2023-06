Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Diebstähle aus unverschlossenen Autos

Kaiserslautern (ots)

Erneut profitierten Diebe im Stadtgebiet Kaiserslautern von unverschlossen abgestellten Autos. Immer wieder werden solche Fälle an die Polizei herangetragen. Am Donnerstagmorgen fiel einem 37-jährigen Fahrzeugbesitzer auf, dass sein Auto durchwühlt wurde. Es fehlten die Sonnenbrille, Kopfhörer und Sportklamotten. Das Auto war von Sonntag, 9 Uhr, bis Donnerstag, 6 Uhr, in der Albert-Einstein-Straße abgestellt und offensichtlich unverschlossen. Nur kurz unverschlossen hatte eine 80-Jährige ihren Pkw am Donnerstagabend auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Merkurstraße gelassen. Die Seniorin hatte ihre Einkäufe eingeräumt und ihre Handtasche in das Auto gelegt. Anschließend brachte sie den Einkaufswagen weg. Als die Frau fünf Minuten später an ihren Wagen zurückkehrte, war die Handtasche inklusive Geldbeutel mit einem dreistelligen Bargeldbetrag verschwunden. In diesem Zusammenhang noch einmal unser Appell: Bitte schließen Sie Ihr Auto immer ab! - Egal, ob es direkt vor Ihrer Haustür steht, und egal, wie lange Sie weg sind! Diebe testen mit nur einem Handgriff, ob der Wagen verschlossen ist. Und bei offenen Türen schlagen sie in Sekundenschnelle zu. Alles, was dann im Auto herumliegt, kann für die Täter interessant sein. |elz

