POL-PPWP: Scheibe eingeschlagen - Handy weg

Kaiserslautern (ots) - In der Bleichstraße kam es am Mittwochmittag zu einem Unfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem Auto. Die 30-jährige Fahrerin eines Ford S-Max fuhr gegen 13:20 Uhr auf der Kammgarnstraße in Richtung Pariser Straße, als plötzlich zwei Radfahrer aus der Bleichstraße kamen. Der erste Radler schaffte es noch am Auto vorbei, der zweite prallte, trotz Bremsung, in die hintere Tür des Pkws. ...

