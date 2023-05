Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Scheunenbrand in 17153 Kittendorf (LK Mecklenburgische Seenplatte)

Gegen 13:30 Uhr des heutigen Tages bemerkte der Hinweisgeber, ein Verwandter des Grundstückseigentümers, in einem mit Brennholz gefüllten Carport einen Schwelbrand innerhalb eines Holzstapels. Der Hinweisgeber informierte die Einsatzleitstelle des Polizei in Neubrandenburg und unternahm eigens Löschmaßnahmen, welche allerdings nicht zum Erfolg führten. Das Feuer entfachte sich weiter und griff auf die nur ca. 3m entfernte Scheune über. Am Brandort kamen 9 Feuerwehren aus den umliegenden Gemeinden mit ca. 80 Einsatzkräften zum Einsatz. Dennoch brannte der Carport in Gänze und die Scheune letztlich in einer Ausdehnung von ca. 20x15 Meter bis auf die Grundmauern nieder. Der eingetretene Sachschaden kann aktuell nicht beziffert werden. Personen wurden nicht verletzt. Der KDD Neubrandenburg übernahm die Ermittlungen vor Ort. In Absprache mit der Staatsanwaltschaft Neubrandenburg erfolgt zeitnah der Einsatz eines Brandursachenermittlers zur Ermittlung der genauen Brandursache.

