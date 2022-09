Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg/ Schwarzwald-Baar-Kreis) Unfallflucht

Blumberg (ots)

Eine Unfallflucht begangen hat ein unbekannter Autofahrer in der Straße "Vogelherd" am Mittwoch im Zeitraum zwischen 5.45 Uhr und 14.30 Uhr. Er streifte die linke vordere Fahrzeugseite eines am Straßenrand auf Höhe Hausnummer 5 geparkten schwarzen Fiat Panda und fuhr davon, ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro zu kümmern. Hinweise zum Unfallflüchtigen nimmt die Polizei in Blumberg unter der Telefonnummer 07702 41066 entgegen.

