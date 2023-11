Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kappel-Grafenhausen - Dreister Fahrzeugdieb

Kappel-Grafenhausen (ots)

Ein 26-jähriger Mann bekam am Donnerstagmittag Besuch von Beamten des Verkehrsdienstes Offenburg. Der Führerschein des jungen Mannes sollte aufgrund einer Verfügung beschlagnahmt werden. Die Beamten staunten nicht schlecht, wie der Mann gerade dabei war unter anderem dicke Stromkabel, Kupferdrähte, neu verpackte Fahrzeugteile und ein neues Stromaggregat von einem Anhänger in einen VW-Passat lud. Eine plausible Erklärung zur Herkunft der Gegenstände konnte er nicht geben. Eine Überprüfung des Pkw ergab, dass der Passat 2017 außer Betrieb gesetzt wurde und nach Angaben des mittlerweile hinzugezogenen Eigentümers, seit dieser Zeit auf einem Gartengrundstück stand. Der Originalschlüssel, der eigentlich seit 2017 im Fahrzeug lag, konnte bei dem 26-Jährigen aufgefunden werden. Nach jetzigem Stand der Ermittlungen gehen die Polizeibeamten davon aus, dass der Tatverdächtige in das Gartengrundstück eingebrochen ist und dabei den Passat samt Anhänger entwendete. Im Anschluss sollen an dem nicht merh zugelassenen Fahrzeugen falsche Zulassungsstempel angebracht worden sein. Woher die aufgefundenen Gegenstände die gerade verladen wurden stammten, ist Gegenstand der Ermittlungen. Wer sachdienliche Hinweise zu den Gegenständen geben kann, soll sich bitte bei der Polizei unter der Telefonnummer 07821 / 277 - 0 melden. /vo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell