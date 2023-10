Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Zeugen nach Raub in Eglosheim gesucht

Ludwigsburg (ots)

Mutmaßlich mit einer schwarzen Schusswaffe bedrohte ein noch unbekannter Mann einen 39-Jährigen am Samstag (21.10.2023) gegen 22:30 Uhr im Falkenweg im Ludwigsburger Stadtteil Eglosheim.

Der Geschädigte hatte zuvor auf einer Verkaufsplattform im Internet ein Mobiltelefon für 2.000 Euro zum Verkauf angeboten. Auf dieses Inserat hatte sich eine noch unbekannte Person gemeldet und ein Abholtermin in Eglosheim vereinbart. Als der 39-Jährige zur vereinbarten Zeit im Falkenweg auf den Käufer traf, riss dieser ihm unvermittelt das hochwertige Smartphone aus der Hand und rannte los in Richtung Asperg. Der Geschädigte nahm die Verfolgung auf, ließ aber davon ab, nachdem der Täter sich umdrehte und eine schwarze Schusswaffe auf ihn richtete. Sofort eingeleitete polizeiliche Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang ohne Ergebnis.

Bei dem Täter soll sich um einen etwa 25 Jahre alten, ca. 165 bis 175 cm großen Mann mit südländischer Erscheinung gehandelt haben. Er hatte kurze schwarze Haare und war komplett schwarz gekleidet. Er soll ein Tattoo am Hals gehabt und mit südländischem Akzent gesprochen haben.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de mit der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell